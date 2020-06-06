Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 7 Haziran Pazar günü yapacağı idmanla Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.