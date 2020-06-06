06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 7 Haziran Pazar günü yapacağı idmanla Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 15:17
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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Sarı-kırmızılılar, ana bölümde kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı.

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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor! İşte antrenmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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