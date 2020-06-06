06 Haziran 2020, Cumartesi

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Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yuto Nagatomo'ya yeni mukavele önermeyecek olan Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım ve Beşiktaş ile mukavelesi sona eren Caner Erkin isimleri gündeme gelirken, teknik direktör Fatih Terim, iki ismin transferiyle ilgili açıklama yaptı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 16:39
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Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

Galatasaray'da sürpriz Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım gelişmesi yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

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Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

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Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

BİR SOL BEK DAHA İSTİYOR!
Ajansspor'un haberine göre, 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi gelecek sezonda takımda olacak fakat teknik direktör Fatih Terim, bir sol bek daha istiyor.

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Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

Ömer Bayram'ı sol önde ve merkez orta sahada alternatif olarak gören tecrübeli teknik adam şu an kiralık olarak Kayseri'de bulunan Emre Taşdemir'i ise yeterli bulmuyor.

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