Fatih Terim açıkladı! Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yuto Nagatomo'ya yeni mukavele önermeyecek olan Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım ve Beşiktaş ile mukavelesi sona eren Caner Erkin isimleri gündeme gelirken, teknik direktör Fatih Terim, iki ismin transferiyle ilgili açıklama yaptı. Son dakika Galatasaray haberleri...