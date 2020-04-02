Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! "Şikayetlerim devam edince..."

ELBETTE SIKINTILARIM OLDU

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı.