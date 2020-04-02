02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! "Şikayetlerim devam edince..."

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü 2 haftalık tedavinin ardından taburcu edilen Abdurrahim Albayrak, hastanede yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Evde kalın, hastanede kalmayın. Beni arayan herkese bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:21
ABONE OL
  • 1
  • 10
Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! Şikayetlerim devam edince...

Eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak ile birlikte corona virüsü testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastalık sürecinde yaşadıklarıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

  • 2
  • 10
Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! Şikayetlerim devam edince...

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e konuşan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

  • 3
  • 10
Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! Şikayetlerim devam edince...

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, HALSİZLİK VARDI

Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.

  • 4
  • 10
Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! Şikayetlerim devam edince...

ELBETTE SIKINTILARIM OLDU

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı.

  • 5
  • 10
Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını anlattı! Şikayetlerim devam edince...

MORALİNİZİN İYİ OLMASI ÖNEMLİ

Burada önemli olan insanın psikolojisi. Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör