10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Yerli yıldızlarla ön protokol anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar santrfor arayışlarına bir süredir devam ediyor. Fatih Terim'in transfer gözdesi konumunda olan Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 10.05.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 21:49
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Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması

Tüm takımlar yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, sezon sonu Galatasaray'da gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

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Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması

Sarı-kırmızılı kurmaylar takımın yaş ortalamasını düşürmek isterken, ilk olarak 30 yaş üstü bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

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Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması

Yerli ve kaliteli isimlere yönelme kararı alan Galatasaray yönetimi Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la ön protokol imzaladı ve Oğulcan Çağlayan transferinde de sona geldi.

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Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması

Transferde durmayacak olan sarı-kırmızılı takım Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıracak. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ise kulübüne dönecek.

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Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması

Bir anda 3 hücum oyuncusunu kaybedecek olan sarı-kırmızılılarda santrfor operasyonu bir süredir devam ediyor.

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