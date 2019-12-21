Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği haftada kazanarak avantaj elde etmek isteyen Aslan, Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Göztepe bu sonuçla tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etmiş oldu. Galatasaray da 2-1'lik yenilgi sonrası 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte 5 puan alabildi. Maç sonunda ise Fatih Terim adeta istifa şoku yaşadı. Takımın oyunundan ve oyuncuların ruhsuzluğundan dert yanan Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet etti.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 23:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





