22 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği haftada kazanarak avantaj elde etmek isteyen Aslan, Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Göztepe bu sonuçla tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etmiş oldu. Galatasaray da 2-1'lik yenilgi sonrası 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte 5 puan alabildi. Maç sonunda ise Fatih Terim adeta istifa şoku yaşadı. Takımın oyunundan ve oyuncuların ruhsuzluğundan dert yanan Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet etti.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 23:07
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Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Süper Lig'de 16. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

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Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıkan Göztepe 3 puana ulaşırken, ligde 17 yıl sonra Galatasaray'ı iç sahada yenmeyi başardı.

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Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

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Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Galatasaray'ın golü 27. dakikada Lamine Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.

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Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak.

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