Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

"HER ŞEYİMİZİ KAYBEDELİM AMA..."

Taraftar futbolun maddi manevi her şeyi. Ancak seyircili oynamak herkesi riske eden bir durum, binlerce insan karşılaşma için bir araya geliyor. Sadece taraftarlar değil çalışan insanlar, görevliler, herkesi düşünmek gerekiyor. Maçlar bir şekilde oynanacak. Önemli olan corona virüsü salgını nedeniyle yaşadığımız bu dönemi iyi bir şekilde atlatmak. Biz malımızı, mülkümüzü her şeyimizi kaybedelim ama annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız bu süreçten zarar görmeden çıksın.