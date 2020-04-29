29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isim Emre Kılınç sessizliğini bozdu. Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı oyuncu, kariyer planlamasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte genç oyuncunun sözleri ve dikkat çeken o detay...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:12
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Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen ve adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Emre Kılınç, transfer hedeflerine dair önemli açıklamalar yaptı. Sabah'a kouşan Emre Kılınç'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

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Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

"TEK BAŞIMA OLSAM AVRUPA'YA GİDERDİM"

İspanya'dan beni isteyen birden fazla takım var, bir tanesi yüksek seviye. Fransa ve Almanya'dan da teklifler geldi. Tek başıma olsam hiç düşünmeden Avrupa'ya giderdim ama kararlarımızı ailemi düşünerek alıyorum, kariyerimi eşimle planlıyorum. İstediğiniz kadar para kazanın, iyi yerlere gidin her şeyden önemlisi mutlu olmak. Benim bu konudaki kıstasım ise ailemin ve eşimin mutlu olması.

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Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

"HER ŞEYİMİZİ KAYBEDELİM AMA..."

Taraftar futbolun maddi manevi her şeyi. Ancak seyircili oynamak herkesi riske eden bir durum, binlerce insan karşılaşma için bir araya geliyor. Sadece taraftarlar değil çalışan insanlar, görevliler, herkesi düşünmek gerekiyor. Maçlar bir şekilde oynanacak. Önemli olan corona virüsü salgını nedeniyle yaşadığımız bu dönemi iyi bir şekilde atlatmak. Biz malımızı, mülkümüzü her şeyimizi kaybedelim ama annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız bu süreçten zarar görmeden çıksın.

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Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

"İDOLÜM MESSI"

Benim idolüm Lionel Messi. Onunla aynı sahaya çıkar mıyım? Bilemiyorum. Nasip kısmet. Belki gittiğim kulüpte çok iyi performans sergileyeceğim, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağım. Bir sene içinde başaracağım bunu, bilemeyiz. Mert Hakan ile arkadaşlık bağımız çok kuvvetli. Ben konuşurken hep ondan bahsederim, ona da sorsanız o da bahseder. Biz birbirimize hep destek olduk. Sıkıntılar olduğunda da birbirimize sırtımızı dayayarak atlattık. Bugünlere güle oynaya gelmedik.

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Emre Kılınç sessizliğini bozdu! Transferde dikkat çeken o detay...

"BANA İNANILMAZ KATKILARI OLDU"

Maaşlarında indirime giden arkadaşlarım var büyük takımlarda. Ama yabancıya gidemiyorlar, neden? "Oğlum sen Türk'sün sabret" oluyor. Sivasspor'da ise böyle bir durum yok, kulüp çok iyi yönetiliyor. Sivas'a geldiğimden bu yana Ziya abinin oyun içerisinde bana inanılmaz katkıları oldu. Robinho'yu örnek vermezsem anısına, kariyerine saygısızlık olur. Kone de öyle, bana büyük katkıları var.

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