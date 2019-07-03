Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray, özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferini resmen açıkladı. Transferde hız kesmeyi düşünmeyen Cimbom, Terim'in ısrarla istediği yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





