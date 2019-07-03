03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray, özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferini resmen açıkladı. Transferde hız kesmeyi düşünmeyen Cimbom, Terim'in ısrarla istediği yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 09:38
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan Cimbom'da geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Bu doğrultuda Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini açıklayan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Adı Vedat Muriç, Deniz Türüç, Benjamin Tetteh ve Ever Banega gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılar, bir transferde daha mutlu sona yakın.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Galatasaray listesine aldığı Steven Nzonzi için düğmeye resmen basıyor.

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