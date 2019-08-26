26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Usta yazardan olay sözler! "Seri Galatasaray'a ihanet etti"
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında yediği golle 1 puana razı olan sarı-kırmızılılar, ikinci hafta sonunda da galibiyete ulaşamadı. Spor yazarları Konyaspor'un penaltısının verilmediği konusunda birleşirken, usta yazar, Seri'nin Galatasaray'a ihanet ettiğini savundu. İşte spor yazarlarının Galatasaray - Konyaspor maçına dair değerlendirmeleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:27
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