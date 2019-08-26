26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Usta yazardan olay sözler! "Seri Galatasaray'a ihanet etti"

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında yediği golle 1 puana razı olan sarı-kırmızılılar, ikinci hafta sonunda da galibiyete ulaşamadı. Spor yazarları Konyaspor'un penaltısının verilmediği konusunda birleşirken, usta yazar, Seri'nin Galatasaray'a ihanet ettiğini savundu. İşte spor yazarlarının Galatasaray - Konyaspor maçına dair değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:27
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Usta yazardan olay sözler! Seri Galatasaray'a ihanet etti

'VAR' neye göre var! ERMAN TOROĞLU

İki maçı üst üste seyrettik.
Önce Trabzon-Yeni Malatya, sonra Galatasaray-Konya.

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Usta yazardan olay sözler! Seri Galatasaray'a ihanet etti

Konuşmayalım diyoruz, yazmayalım diyoruz ama sonunda öyle bir yere geliyoruz ki mecbursunuz yazmaya ve konuşmaya.

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Usta yazardan olay sözler! Seri Galatasaray'a ihanet etti

Trabzon-Yeni Malatya maçında Ekuban'a net bir penaltı yapılıyor. VAR ortada yok. Galatasaray- Konya maçında Diagne'nin yaptığı net bir penaltı var. Gene VAR ortada yok.

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Usta yazardan olay sözler! Seri Galatasaray'a ihanet etti

Galatasaraylı Seri rakibine kasıtlı basıyor.
Hakem atlıyor. Gözünün önünde ve sarı kart veriyor.

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Usta yazardan olay sözler! Seri Galatasaray'a ihanet etti

Sonra VAR çağırıyor, bu sefer doğru karar çıkıyor:
Kırmızı.

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