08 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim kriziyle çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da sular durulmuyor. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan ve teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ocak ayında beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 18:57
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Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Galatasaray, beklenen performansından oldukça uzak kaldı.

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Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar, 10 puanla 10. sırada yer alırken yalnızca altı gol atabildi. Galatasaray bu sürede kalesinde de altı gol gördü.

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Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Sezon öncesi oldukça güçlü bir kadro kuran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirtmişti.

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Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Ancak bu kulvarda da ilk iki maçından 1 puan çıkartabilen Galatasaray, gol dahi atamadı...

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Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Fatih Terim, en son 0-0 sona eren Gençlerbirliği maçında 'Ocak' ayını işaret ederek ara transfer dönemine dikkat çekmişti.

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