Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim kriziyle çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da sular durulmuyor. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan ve teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ocak ayında beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 18:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





