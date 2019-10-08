08 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'da istenilen performans bir türlü sergilenemiyor. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında Lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber vermişti. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Yeni stoper ve hücum kanat transferinde de bir karar var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 15:35
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Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Süper Lig'in ilk 7 haftasında son 30 yılın en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da Ocak'ta büyük değişim yaşanacak.

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Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması sonucuna göre başta stoper olmak kaydıyla transfer takviyeleri yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın yanına mutlaka oyuncu istiyor.

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Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Sezona kötü başlayan Marcao'nun ise yapılacak olası transferde kulübeye çekilmesi gündemde...

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Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Sarı kırmızılılar sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak FFP nedeniyle stoperde istediği hedeflere ulaşamamıştı.

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