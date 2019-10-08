Galatasaray'da büyük değişim Ocak'ta! İşte 2020 model Aslan...

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'da istenilen performans bir türlü sergilenemiyor. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında Lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber vermişti. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Yeni stoper ve hücum kanat transferinde de bir karar var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...