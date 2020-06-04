04 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray 3 oyuncuyu gözden çıkardı! Henry Onyekuru için...

Galatasaray'da kanatlara dinamizm getiren ve gösterdiği performansla tekrar kiralanan Henry Onyekuru'nun sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitiyor. Nijeryalı oyuncuyla yola devam etmek isteyen Cimbom, bu transfer için 3 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:53
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Galatasaray 3 oyuncuyu gözden çıkardı! Henry Onyekuru için...

Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen üç ismi satıp geliri de Onyekuru'nun bonservisi için harcamayı düşünüyor. Buna Alex Telles'ten gelecek para da dâhil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray 3 oyuncuyu gözden çıkardı! Henry Onyekuru için...

Cimbom'da Henry Onyekuru seferberliği var. Teknik direktör Fatih Terim ile farklı bir bağı bulunan ve Nijeryalı oyuncu için deyim yerindeyse paket hazırlandı...

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Galatasaray 3 oyuncuyu gözden çıkardı! Henry Onyekuru için...

Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezona yönelik öncelikli hedefi ve olmazsa olmazı Onyekuru.

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Galatasaray 3 oyuncuyu gözden çıkardı! Henry Onyekuru için...

Bu bağlamda hem eldeki kadro fazlası maliyeti yüksek isimler gönderilecek hem de direkt verim alınan kanat oyuncusu tapusuyla beraber Aslan'da olacak. Geçelim detaylarına...

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Galatasaray 3 oyuncuyu gözden çıkardı! Henry Onyekuru için...

Monaco, istediği katkıyı alamadığı Nijeryalı oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle beraber satma taraftarı.

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