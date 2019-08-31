31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Diagne'ye sürpriz talip... Süper Lig'de ilk galibiyetini Kayserispor karşısında alan Galatasaray'da, takımdan ayrılacağı konuşulan Senegalli golcü Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 27 yaşındaki futbolcuyu isteyen son kulübü yazdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.08.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 19:46
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