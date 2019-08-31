31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Diagne'ye sürpriz talip... Süper Lig'de ilk galibiyetini Kayserispor karşısında alan Galatasaray'da, takımdan ayrılacağı konuşulan Senegalli golcü Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 27 yaşındaki futbolcuyu isteyen son kulübü yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 19:46
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Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...

Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne için yeni teklifler gelmeye devam ediyor.

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Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...

Sarı-kırmızılı takıma Kasımpaşa'dan gelen Senegalli golcü, gösterdiği performansla taraftarları memnun etmemişti.

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Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...

Galatasaray'ın Falcao'ya yönelmesiyle takımdan gönderilmesi beklenen golcü oyuncuya son teklif sürpriz bir takımdan geldi.

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Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre daha önce Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için girişimlerde bulunan Lecce, bu kez Diagne'ye yöneldi.

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Diagne'ye bir talip daha! Büyük sürpriz...

İtalyan kulübünün, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

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