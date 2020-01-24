24 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray yıldız isimle masaya oturuyor! İşte son teklif...

Süper Lig'in ikinci yarısına Denizlispor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, Christian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle savunmaya takviye yapıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 02:27 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 07:40
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Galatasaray yıldız isimle masaya oturuyor! İşte son teklif...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray yıldız isimle masaya oturuyor! İşte son teklif...

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarak bombaları üst üste patlatan sarı-kırmızılı ekipte rota stoper transferine çevrildi.

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Galatasaray yıldız isimle masaya oturuyor! İşte son teklif...

Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla stoper bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalacak.

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Galatasaray yıldız isimle masaya oturuyor! İşte son teklif...

Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirdi.

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Galatasaray yıldız isimle masaya oturuyor! İşte son teklif...

Sarı-kırmızılılar 1.5 yıl için 850 bin euro önermiş bu teklif kabul edilmemişti. 6 ay içinse teklif 500 bin euro'ya revize edildi.

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