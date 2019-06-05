05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Younes Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 12:37
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gündem transfer...

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transfer dönemine damga vurmayı amaçlıyor.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi

Bu doğrultuda ilerleyen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi

Transfer için maddi kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk olarak Diagne ve Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in Fasl yıldız için 13 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.

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