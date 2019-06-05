05 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Menajeriyle irtibata geçildi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Younes Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 12:37
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