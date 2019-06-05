05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Cimbom, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. Takıma yerli takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Şener Özbayraklı ve Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 3. yerli transferinde de mutlu sona çok yakın.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 11:31
  • 1
  • 16
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak iki kupayı müzesine götüren Galatasaray'da iç ve dış transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

  • 2
  • 16
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

  • 3
  • 16
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Cimbom, kiralık sözleşmesi sona eren Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadroya katmayı planlıyor.

  • 4
  • 16
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Galatasaray, sezon başında Everton'dan kiralanan ve gösterdiği etkili performansla camianın beğenisini kazanan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istese de İngiliz kulübünün oyuncuyu bonservis bedeliyle satmak istemesi ve yüksek fiyat biçmesi bu transferi zora sokuyor.

  • 5
  • 16
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Cimbom'da Semih Kaya, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollar kesin olarak ayrılacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör