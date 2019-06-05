Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan sonra o da geliyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Cimbom, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. Takıma yerli takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Şener Özbayraklı ve Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 3. yerli transferinde de mutlu sona çok yakın.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





