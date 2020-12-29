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Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Younes Belhanda, sarı-kırmızılılardan yeni sözleşme bekliyor. Şu anda yıllık net kazancı 3.3 milyon euro olan Faslı oyuncu, 2.6 milyon euro'ya sözleşme yenileyebileceğini iletti. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 29.12.2020 00:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 07:11
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Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri de başladı. Feghouli ile birlikte indirim yapmak istemeyen Belhanda, Galatasaray'da kalmak için ilk adımı attı. Ancak yönetim ve teknik heyet kalması konusunda henüz net bir karar vermiş değil...

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Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı

İlk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri, yöneticilerle bir araya geldi.

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Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı

William D'Avila'nın, Belhanda'nın sözleşmesi hakkında düşüncelerini sorduğu ve "Sizin kararınıza göre görüşmeler yapmaya başlayacağım. Belhanda önemli bir futbolcu ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Siz de istiyorsanız anlaşmamızı yenileyebiliriz" dedi.

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Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı

D'Avila, Belhanda'nın yeni sözleşme imzalamak için maaşının yüzde 20 feda etmeye hazır olduğunu da iletti.

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Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşme bekliyor! Görüşmeler başladı

Hali hazırda garanti para olarak 3.3 milyon Euro alan Faslı oyuncunun 2.6 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

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