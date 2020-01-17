17 Ocak 2020, Cuma

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Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! "Kalacağım" demişti ama...

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde gidip gitmeyeceği en çok merak edilen oyuncular arasında olan Younes Belhanda, resmi sosyal medya hesabından bir gazeteciye yanıt vermiş ve "Bahse girerim ki takımda kalacağım" cevabını vermişti. Faslı oyuncunun ayrıca menajerine de talimat verdiği ortaya çıktı. İşte Belhanda haberlerinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 11:46
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Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! Kalacağım demişti ama...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda üç isimle sözleşme imzalayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında zirve yarışından kopmamak için kadrosuna takviyelere devam edecek.

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Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! Kalacağım demişti ama...

Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Nagatomo ve Mariano ile görüşürken Younes Belhanda'yı da teklif gelmesi halinde gelir elde ederek göndermeyi düşünüyor.

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Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! Kalacağım demişti ama...

Faslı yıldız aslında geçen sezon El Ittihad ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Fatih Terim'in "22. şampiyonluk için sana ihtiyacım var" demesi üzerine kalmaya karar vermişti.

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Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! Kalacağım demişti ama...

Yıldız oyuncu için bu sezon da El Ittihad ve El Nasr kulüpleri nabız yokluyor ancak henüz Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok.

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Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! Kalacağım demişti ama...

"4.5 MİLYON EURO GELİRSE KABUL EDERİM"

Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık 4 milyon Euro kazanan ve 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Belhanda, El Ittihad ve En Nassr kulüplerinden 4.5 milyon Euro talep etti. Tecrübeli oyuncunun menajerine, "Ancak 4.5 milyon Euro'luk teklif gelirse kabul ederim" dediği öğrenildi.

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