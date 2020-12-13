13 Aralık 2020, Pazar

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Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile ilgili belirsizlik sürüyor. Faslı futbolcunun şimdiden bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, yeni sözleşme konusunda gözler yönetim ve Fatih Terim'e çevrildi.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 00:49 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 06:14
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Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

Galatasaray'da gündem Younes Belhanda... 2017 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer tecrübeli futbolcunun, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik yaşanıyor.

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Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

Galatasaray forması altında 4 sezonda 113 maça çakan Belhanda, 17 gol atarken 24 de asist yaptı.

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Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

Hemen hemen her sezon performansı tartışma yaratırken takımda kalması gerektiğini söyleyen de 'zamanını doldurdu, gönderilmeli' diyen de var. Bu aşamada gözler yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.

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Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

KONGRE SIKINTISI
Yönetımın, mayıs ayında kongre yapılacağı için Belhanda konusunda atım atması beklenmiyor. Ancak Terim'in ısrarla kalmasını istemesi halinde görüşme yapılabileceği belirtiliyor.

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Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu da bu aşamada boş durmuyor. Durumunun belirsizliği nedeniyle Fransa başta olmak üzere birçok takımla temas halinde...

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