Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı! Gözler yönetim ve Fatih Terim'de

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile ilgili belirsizlik sürüyor. Faslı futbolcunun şimdiden bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, yeni sözleşme konusunda gözler yönetim ve Fatih Terim'e çevrildi.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 00:49 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 06:14 ABONE OL