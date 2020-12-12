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Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, yönetimin yıldız oyuncu için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12.12.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 18:51
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Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle lider Alanyaspor ile puanını eşitleyen ve averaj farkıyla 2. sırada yer alan Cimbom'da gündem transfer.

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Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı.

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Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle taraftarının memnun edemeyen yönetim, ara transfer döneminde bu durumu tersine çevirmek istiyor.

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Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Sakatlıklar, cezalı oyuncular ve corona virüsü vakaları nedeniyle bu sezon pek çok oyuncusundan yararlanamayan Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerle rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

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