Galatasaray'a Premier Lig'den bomba transfer! Teklif ortaya çıktı

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, yönetimin yıldız oyuncu için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 18:51 ABONE OL