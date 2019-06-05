Galatasaray ve Başakşehir o ismin peşinde!

Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezona kadrolarını güçlendirerek şampiyonluk hedefleyen ekipler birçok isimle transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. Şampiyon Galatasaray'da Fatih Terim önderliğinde transfer hedeflerini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip transferde girişimlerini sürdürürken yolu Medipol Başakşehir ile kesişti. İki ekibinde takımda görmek istediği o isim için temaslar sürüyor. İşte Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in peşinde olduğu o isim...