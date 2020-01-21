Transferde mutlu son! Galatasaray Arjantinli stoper...

SONA YAKLAŞILDI

Bu sözler merak yaratırken Terim'in stoper listesinde sürpriz bir oyuncu olduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre başarılı teknik adamın aklındaki tecrübeli stoperin Villarreal'de forma giyen Ramiro Funes Mori olduğu iddia edildi. Son 3 maçta hiç forma şansı bulamayan Arjantinli oyuncu konusunda ciddi anlamda aşama kaydedildiği iddia edildi. Sol stoperin yanında sol bek ve ön liberoda oynayan Funes Mori bu sezon sadece 91 dakika forma şansı bulabildi.