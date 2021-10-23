Galatasaray'da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da, Avrupa'da Lokomotiv Moskova karşısında sergilenen futbol büyük bir beğeni aldı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Avrupa maçlarında sergilenen futbol gelecek adına büyük umut verdi. Bir yandan nokta atış transferleriyle bu ilerlemeyi kaydeden sarı-kırmızılılarda bir yandan da bekleneni veremeyen futbolcularla yolların ayrılmasını planlıyor. Buna göre Fatih Terim hem maliyeti hemde performansından dolayı 2 ismin gönderilmesini talep etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:07 ABONE OL