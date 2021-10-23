23 Ekim 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da, Avrupa'da Lokomotiv Moskova karşısında sergilenen futbol büyük bir beğeni aldı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Avrupa maçlarında sergilenen futbol gelecek adına büyük umut verdi. Bir yandan nokta atış transferleriyle bu ilerlemeyi kaydeden sarı-kırmızılılarda bir yandan da bekleneni veremeyen futbolcularla yolların ayrılmasını planlıyor. Buna göre Fatih Terim hem maliyeti hemde performansından dolayı 2 ismin gönderilmesini talep etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:07
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Galatasaray’da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Süper Lig'de bir türlü istenilen futbolu sergileyemen Galatasaray, Avrupa'da ise tam tersi yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'inde oynadığı Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında 7 puan alarak liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray’da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Sezon başında yapılan transferlere 530 milyonluk harcama yapan Galatasaray'da, transferler büyük umut verdi. Özellikle Morutan, Cicaldau, Sacha Boey ve Nelsson hamlelerinin ileriye dönük bonservis getirisine kesin gözüküyle bakılıyor.

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Galatasaray’da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Fatih Terim'in yerli olarak ise Berkan ve Barış Alper Yılmaz üzerinde oldukça fazla durduğu öğrenildi. Terim, Berkan'a bu sezon ligde ve Avrupa'da 14 maçta görev verdi. Barış Alper ise sakatlığı sebebiyle 6 maçta görev alabildi.

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Galatasaray’da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Galatasaray'da ayrıca Fatih Terim'in üzerinde durduğu oyuncular kadar üstünü çizdiği futbolcularında olduğu öğrenildi. Özellikle iç saha maçlarında bazı oyuncuların taraftar tarafından tepki almasına rağmen oyuncularına sahip çıkan tecrübeli hocanın hangi isimleri gözden çıkardığı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Galatasaray’da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...

Tecrübeli hoca, hem Avrupa hem ligde hemen hemen bütün oyuncularına şans verirken, hem olası bir yorgunluğa dayalı sakatlığın önüne geçerken, hemde tüm oyuncularının performansını detaylı bir şekilde gördü.

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