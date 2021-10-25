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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom'a bir Rumen daha...

Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Galatasaray, takım maliyetini de yüksek oranda düşürdü. Sarı-kırmızılılar yeni bir yapılanmaya giderken, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta gol yemedi ve topladığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Fatih Terim, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte daha alternatifli bir kadro kurmak ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, bir Rumen oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 10:42
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha...

Yaz transfer döneminde gençleştirme operasyonu yapan ve takımda büyük revizyona giden Galatasaray, aynı zamanda kadro maliyetini de önemli ölçüde azalttı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha...

Süper Lig'de 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha...

Ligde Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçen Cimbom, buna karşın skoru koruyamamış ve iki maçtan da sahadan 2-2'lik beraberliklerle ayrılmıştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha...

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Aslan; Nelsson-Marcao tandemiyle 3 maça çıktı ve 7 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha...

İki stoperin uyumu dikkat çekerken, sarı-kırmızılılar bu maçta geriden daha rahat oyun kurdu ve 3 maçta da kalesinde gol görmedi.

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