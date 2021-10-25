25 Ekim 2021, Pazartesi
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom'a bir Rumen daha...
Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Galatasaray, takım maliyetini de yüksek oranda düşürdü. Sarı-kırmızılılar yeni bir yapılanmaya giderken, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta gol yemedi ve topladığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Fatih Terim, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte daha alternatifli bir kadro kurmak ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, bir Rumen oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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