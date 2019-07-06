06 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da gelecek yıl takımda yer almayacak isimler belirleniyor. Özellikle Senegalli golvcü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekibin raporu doğrultusunda takımdan ayrılabilecek 7 isim belirlendi.
Giriş Tarihi: 06.07.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 10:48
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"