06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da gelecek yıl takımda yer almayacak isimler belirleniyor. Özellikle Senegalli golvcü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekibin raporu doğrultusunda takımdan ayrılabilecek 7 isim belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 10:48
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Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığı için transfer dönemine eksi 4.3 milyon Euro bütçe ile giren Galatasaray'da yeni hamleler için oyuncu satışı yapılması gerekiyor.

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Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

Masada duran hamleler var ve özellikle Diagne'nin takımda kalmak istemesi ve gelen üç teklifi de reddetmesi Galatasaray'ı alternatif planlar yapmaya itiyor.

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Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

İşta Galatasaray'da satışıyla kulübe para kazandırabilecek 7 isim;

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Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

YOUNES BELHANDA
Devre arasında tekliflere rağmen Fatih Terim'in şampiyonluk adına transferine izin vermediği Younes Belhanda, 5 milyon euro yıllık maaş kazanmaması durumunda transfere kapıları kapatıyor.

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Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

Faslı yıldızın hayali olan La Liga'dan iyi bir teklif alması durumunda ise fedakarlık yapabileceği konuşuluyor.

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