Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Tam 7 isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da gelecek yıl takımda yer almayacak isimler belirleniyor. Özellikle Senegalli golvcü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve teknik ekibin raporu doğrultusunda takımdan ayrılabilecek 7 isim belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





