06 Temmuz 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti

Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in transfer etmek için kıyasıyla mücadele eden Galatasaray ile Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen yıldız futbolcuyu ikna ettiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 09:52
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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti

Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü şampiyonluk için mücadele edecek Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti

Kadrosunu; Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren Cimbom sürpriz bir ismi yeniden gündemine aldı.

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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda ilk girişim gerçekleşti ve teklif yapıldı.

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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti

Vedat Muriç transferinin çıkmaza girmesinin ardından Galatasaray, milli yıldızı transfer ederek bombayı patlatmayı hedefliyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti

Galatasaray, Wolfsburg'un Türk yıldızı için Almanlar'ın kapısını çaldı.

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