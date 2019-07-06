06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'a geliyor! Fatih Terim ikna etti
Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in transfer etmek için kıyasıyla mücadele eden Galatasaray ile Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen yıldız futbolcuyu ikna ettiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 06.07.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 09:52
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