06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, radikal bir karar alarak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcunun adı eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 11:31
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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Sezonun sona ermesinin ardından Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Kanarya'da son olarak takım kaptanlarından Mehmet Topal'ın sözleşmesi feshedilmişti.

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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Ani bir kararla Fenerbahçe'den ayrılan ve şu anda transfer görüşmeleri yapan Mehmet Topal'a 3 İspanyol kulübü talip oldu.

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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılsa da kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen 33 yaşındaki orta sahanın Valladolid, Alaves ve Real Betis'le dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

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