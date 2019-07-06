06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, radikal bir karar alarak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcunun adı eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 06.07.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 11:31
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