Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray derken...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, radikal bir karar alarak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcunun adı eski takımı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. Beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





