01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray, çareyi bu bölgeye takviye yapmakta buldu. Sarı-kırmızılılar sakatlığı süren Florin Andone'nin yerine sürpriz bir golcü kiralamayı planlıyor. İşte o isim ve tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 11:55
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Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray'da, gerek Falcao gerekse sakatlanan Andone'nin gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekmişti.

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Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

Golcülerinden beklenen katkıyı alamayan Cimbom, ilk yarının son haftasında Antalyaspor ağlarına iki gol birden atarak ikinci yarı için olumlu sinyaller veren Falcao'nun yanına sürpriz bir golcüyü getirmek istiyor.

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Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray devre arasında hücum hattında kan değişikliğine gidecek...

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Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.

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Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

İki sezondur Udinese'de forma giyen Okaka bu sezon 13 resmi karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de oynadı. 30 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı.

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