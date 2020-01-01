Galatasaray'da Andone gidiyor yıldız golcü geliyor!

Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray, çareyi bu bölgeye takviye yapmakta buldu. Sarı-kırmızılılar sakatlığı süren Florin Andone'nin yerine sürpriz bir golcü kiralamayı planlıyor. İşte o isim ve tüm ayrıntılar...