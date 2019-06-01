Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Aslan, ilk olarak ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'yı maksimum fiyattan satıp transfer için kaynak yaratmayı planlıyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon takımda görmek istediği üç futbolcuyu belirledi.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





