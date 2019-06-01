01 Haziran 2019, Cumartesi

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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Aslan, ilk olarak ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'yı maksimum fiyattan satıp transfer için kaynak yaratmayı planlıyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon takımda görmek istediği üç futbolcuyu belirledi.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 11:40
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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak iki kupayı müzesine götüren Galatasaray'da iç ve dış transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Cimbom, kiralık sözleşmesi sona eren Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadroya katmaya planlıyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Galatasaray, sezon başında Everton'dan kiralanan ve gösterdiği etkili performansla camianın beğenisini kazanan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istese de İngiliz kulübünün oyuncuyu bonservis bedeliyle satmak istemesi ve yüksek fiyat biçmesi bu transferi zora sokuyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Babel'den sonra o isim açıklanacak

Cimbom'da Semih Kaya, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollar kesin olarak ayrılacak.

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