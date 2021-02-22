TAYLAN'A AVRUPA'DAN TALİPLER VAR!



Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada 'Acaba mı?' seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.