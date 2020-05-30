Fraser Galatasaray yolunda

İskoçya'dan Daily Record, tecrübeli futbolcunun, rotasyon oyuncusu olmak yerine Galatasaray'ı tercih edeceğini yazdı. Evening Express gazetesi ise "Şampiyonlar Ligi en büyük hayali… İstanbul'a taşınıyor" ifadesini kullandı.