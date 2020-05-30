30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fraser Galatasaray yolunda

İskoçya'dan Daily Record, tecrübeli futbolcunun, rotasyon oyuncusu olmak yerine Galatasaray'ı tercih edeceğini yazdı. Evening Express gazetesi ise "Şampiyonlar Ligi en büyük hayali… İstanbul'a taşınıyor" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 06:36
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Fraser Galatasaray yolunda

Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

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Fraser Galatasaray yolunda

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sarı-kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.

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Fraser Galatasaray yolunda

Fatih Terim'in daha güçlü kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.

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Fraser Galatasaray yolunda

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi birçok yıldız ile görüşme gerçekleştirmişti.

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Fraser Galatasaray yolunda

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelecek olan Cimbom, yıldız bir ismi kadrosuna katmak üzere.

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