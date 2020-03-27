27 Mart 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 10:00
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan corona virüsü nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor

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