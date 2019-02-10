10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray için rövanş zamanı!

Geçen hafta Alanya ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılar, Karadeniz temsilcisini yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ayrıca ilk yarıdaki 4-0'lık hezimeti unutturmanın peşinde.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 07:56
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Galatasaray için rövanş zamanı!

GALATASARAY TRABZON KAFA KAFAYA

Galatasaray'ın Trabzon arasındaki 2019'un ilk büyük maçında iki takımın istatistikleri birbirine oldukça yakın.

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Galatasaray için rövanş zamanı!

Maç öncesi iki takım arasında sadece 3 puan fark var.

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Galatasaray için rövanş zamanı!

Rakamlara bakıldığında da benzer bir görüntü hakim.

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Galatasaray için rövanş zamanı!

Galatasaray atılan gol, top kesme ve topla oynama gibi istatistiklerde önde...

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Galatasaray için rövanş zamanı!

Trabzonspor ise maç başına şut ve isabet ve top çalmada Galatasaray'ın önünde...

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