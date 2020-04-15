15 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi. Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı yine aynı kalibrede bir golcü isteyen Cimbom'da, menajerler adeta sıraya girdi. İşte gündemdeki isimler ve transfer detayları...
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