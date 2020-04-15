15 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi. Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı yine aynı kalibrede bir golcü isteyen Cimbom'da, menajerler adeta sıraya girdi. İşte gündemdeki isimler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:27
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Galatasaray'da yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler

Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği…

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Galatasaray'da yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler

Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de başka yıldızları aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.

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Galatasaray'da yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler

Radamel Falcao'nun ayrılığı sonrası için hazırlık yapan Galatasaray yönetiminin adının Hulk'la anılması bile Avrupalı menajerleri harekete geçirdi.

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Galatasaray'da yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler

İlk olarak Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da yıldız yağacak! İşte Cimbom'un gündemindeki isimler

29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.

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