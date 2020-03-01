01 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...

Geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'nda oynanan dev derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İkinci yarıda çıktığı 6 maçı da kazanarak zirve yarışına ortak olan Cimbom, taraftarı önünde başkent temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 06:47
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Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...

Süper Lig'in ikinci devresine yaptığı çıkış ile damga vuran Galatasaray, bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 7 maçından galip ayrılan sarı-kırmızılılar, bu seriyi Başkent ekibi karşısında da sürdürmek istiyor.

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Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...

Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etti. Özellikle 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen bu galibiyet taraftarları coştururken Gençlerbirliği maçı için özel hazırlıklar yapılıyor.

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Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...

İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken taraftarlar takımı ve teknik heyeti bağırlarına basmanın planlarını yapıyor. Ayrıca tezahüratlar ve açılacak pankartlarla da hem takıma destek verilecek hem de Fenerbahçe'ye gönderme yapılacak.

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Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...

Üst üste 8. galibiyetine imza atarak zirve iddiası ortaya koymak isteyen Galatasaray, ayrıca ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı Gençlerbirliği'nden rövanşı da almak istiyor. Bu arada Gençlerbirliği de geçen hafta Ankaragücü'nü yenerek Başkent derbisini almıştı.

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Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...

FEGHOULI VE ADEM SINIRDA

Gençlerbirliği maçı öncesi Adem Büyük ile Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında... İki oyuncu sarı kart görmeleri durumunda, 25. hafta deplasmandaki Demir Grup Sivasspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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