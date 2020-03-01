01 Mart 2020, Pazar
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Fatih Terim kararını verdi! Gençlerbirliği maçı 11'inde...
Geçtiğimiz hafta Ülker Stadı'nda oynanan dev derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İkinci yarıda çıktığı 6 maçı da kazanarak zirve yarışına ortak olan Cimbom, taraftarı önünde başkent temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 01.03.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 06:47
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