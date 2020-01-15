15 Ocak 2020, Çarşamba

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Diagne fiyaskosu! Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı...

Galatasaray'da, sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı. Belçika ekibinde 5 ay daha forma giyemeyecek olan Diagne'ye Çin ve Suudi Arabistan'dan kulüp aranıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:05
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Diagne fiyaskosu! Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı...

Sezon başında Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya 3 yıl için 25 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray, transferin son günü Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı.

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Diagne fiyaskosu! Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı...

Belçika Ligi'nde piyasa yapması beklenen Senegalli golcü beklentilerin aksine dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı.

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Diagne fiyaskosu! Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı...

Sabah'ta yer alan habere göre Club Brugge, 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor.

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Diagne fiyaskosu! Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı...

Sarı-kırmızılı yönetim de bonservisine 10+3 milyon Euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor.

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Diagne fiyaskosu! Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı...

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UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda üç takımda forma giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında (Suudi Arabistan ve Çin) kulüp aranıyor.

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