Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda iç transferde radikal kararlar alacak olan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayrıacak olan sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda için sürpriz bir takas teklifi geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...