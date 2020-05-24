24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda iç transferde radikal kararlar alacak olan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayrıacak olan sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda için sürpriz bir takas teklifi geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 16:49
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Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Corona virüsü salgını futbolu da oldukça yakından etkilemiş durumda...

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Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Dünyanın önde gelen birçok ligine süresiz şekilde ara verilirken Süper Lig'de ilk 26 hafta sonunda virüs tedbirleri kapsamında durdurulmuştu.

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Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Hal böyle olunca kulüpler bilet, yayın ve sponsor gibi esas kaynaklardan mahrum kalmış ve maddi anlamda ciddi problemler yaşamaya başlamıştı.

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Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderek yaşanan bu ekonomik çıkmazı bir şekilde aşmak için gayret gösterirken Galatasaray'da bu seçeneği gündeme almış ve yüksek maaşlı bazı oyuncuların maaşlarında indirime gitmişti.

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Galatasaray'a flaş takas teklifi! Younes Belhanda...

Bu sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için de planlamalar yapan Galatasaray, eksik mevkiler için ince eleyip sık dokuyor.

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