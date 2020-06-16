16 Haziran 2020, Salı

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Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera, sabah saatlerinde ameliyat oldu. Uruguaylı kaleci, ülkesinde katıldığı bir radyo yayınında sakatlığı sonrasında ilk kez konuşurken ülkemizdeki sağlık sisteminden övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 16:26
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Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

Uzun yıllardır Galatasaray forması terleten başarılı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında oynanılan Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

Mücadelenin 15. dakikasında Rizespor'un 34 yaşındaki Çek oyuncusu Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, uzun süre acı içinde yerde kaldı ve maça devam edeyerek yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı.

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Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

İKİ KIRIK!
Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hastanede çekilen röntgen sonrası durumun vehameti ortaya çıktı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

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Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.

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Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi netleşti. Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan bugün ameliyat olurken, operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

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