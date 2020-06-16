Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera, sabah saatlerinde ameliyat oldu. Uruguaylı kaleci, ülkesinde katıldığı bir radyo yayınında sakatlığı sonrasında ilk kez konuşurken ülkemizdeki sağlık sisteminden övgüyle bahsetti. İşte detaylar...