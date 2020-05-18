Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, gündemine sağ bek transferini almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mariano ve beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı yerine kadrosuna sağ bek takviyesi yapacak sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Komşu'da buldu. İşte o isim ve detaylar...