18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, gündemine sağ bek transferini almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mariano ve beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı yerine kadrosuna sağ bek takviyesi yapacak sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Komşu'da buldu. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 11:56
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Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

Corona virüsü salgını sürecinde sıkıntılı günler atlatan Galatasaray bir yandan 12 Haziran'da başlayacak lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

Hasan Şaş'ın istifası sonrası ve Ümit Davala'yla da ayrılığa hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, teknik ekip ve kadroda büyük değişikliğe gidiyor.

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Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

Öncelikle Fatih Terim'in yardımcılığına Riera ve Elmander gibi futbolculuk kariyeri başarılı isimleri getirmeyi düşünen Cimbom, transferde de farklı bir politika izleyecek.

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Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

Salgın sonrası maddi problemler yaşanan Süper Lig devinde öncelikle yüksek maaşlı oyuncular indirime gidecek, ardından transferde genç isimlere yönelinecek.

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Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi! Yunanistan'dan...

SAĞ BEK TRANSFERİ YAPILACAK!

Gelecek sezon için oluşturulan transfer planlamalarda Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi de sağ bek bölgesine takviye.

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