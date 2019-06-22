22 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray 8 numarada büyük oynuyor! İşte B planı
Galatasaray transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Takımdan gidecek isimleri belirleyen ve yapılacak transferler için liste hazırlayan Fatih Terim ve yardımcılarının şu sıralar yoğun mesai harcadığı konuların başında 8 numaraya yapılacak transfer var. Bu mevki için ise gündeme iki isim geldi... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 07:58
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