Galatasaray 8 numarada büyük oynuyor! İşte B planı

Galatasaray transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Takımdan gidecek isimleri belirleyen ve yapılacak transferler için liste hazırlayan Fatih Terim ve yardımcılarının şu sıralar yoğun mesai harcadığı konuların başında 8 numaraya yapılacak transfer var. Bu mevki için ise gündeme iki isim geldi... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





