30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya

İtalyan basını hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Roma'da forma giyen Juan Jesus'u transfer etmek istediğini yazdı. 28 yşaındaki savunma oyuncusu, ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 06:35
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Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya

Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş çıkardı…

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Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya

Takvim'de yer alan habere göre, İtalyan basını iki ezeli rakibin 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.

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Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya

FENERBAHÇE DAHA ISRARCI

Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için G.Saray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi.

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Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın da çabuk pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi.

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Kılıçlar çekildi! Ezeli rakipler yıldız isim için karşı karşıya

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Jesus'un Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Fener ve Cimbom gelişmeleri yakından takip ediyor.

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