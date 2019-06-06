06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer

İngiltere'de küme düşen Fulham'la temasa geçen sarı kırmızılı ekibin Michael Seri'yi istediği iddia edildi. Galatasaray, Devler Ligi kozunu kullanarak Fildişili orta sahayı 1 yıllığına kadrosuna katmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 23:12
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, o platformda kendini gösterebilecek oyuncuların araşıyışında.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Aslan, geniş rotasyonlu bir kadro ile lige merhaba demek istiyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer

Geçtiğimiz sezon kısıtlı kadro ile zor şartlarda şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu zorlukları yaşamak istemiyor.

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