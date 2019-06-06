06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer
İngiltere'de küme düşen Fulham'la temasa geçen sarı kırmızılı ekibin Michael Seri'yi istediği iddia edildi. Galatasaray, Devler Ligi kozunu kullanarak Fildişili orta sahayı 1 yıllığına kadrosuna katmayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 06.06.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 23:12
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