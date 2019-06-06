06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray Liverpool'dan ayrılan Sturridge'nin peşinde...
Şampiyon Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi alan ancak performansından memnun kalmayan sarı kırmızılı ekip, yeni bir forvet arayışında. Aslan'ın gündemine gelen isim geçtimiz günlerde Liverpool ile yollarını ayıran Daniel Sturridge. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 19:33
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