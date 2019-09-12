12 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a stat müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Galatasaray, yeni sezonda Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 60 bine yükseltmek istiyordu. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için farklı projeler üreten sarı-kırmızılılarda, ikinci başkan Yusuf Günay'dan resmi açıklama geldi. İşte Galatasaraylıları sevindiren o gelişme...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 15:23
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Galatasaray'a stat müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Galatasaray'da yeni gündem statta yapılacak değişiklik...

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Galatasaray'a stat müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Yıldız transferler sonrasında taraftar da kombinelere hücum ederken toplam satış 41 bine ulaştı.

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Galatasaray'a stat müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Maç başına bilet satışından elde edilen geliri dikkate alan yönetim, kombine satışını durdururken yeni sezon için de seyirci kapasitesini artırma kararı aldı.

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Galatasaray'a stat müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacaktı.

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Galatasaray'a stat müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

60 bin kapasiteli Emirates Stadı'nın planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.

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