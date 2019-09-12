Galatasaray devler listesine girdi! O takımları geride bıraktı

Almanların ünlü spor dergisi Kicker, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı 30 takımını derledi. Listede Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar listede dünya devlerini geride bıraktı. İşte birbirinden büyük takımların yer aldığı o liste ve Galatasaray'ın sırası...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 13:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





