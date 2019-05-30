30 Mayıs 2019, Perşembe
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Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı
Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen ve Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları için ülkesi Senegal'de bulunan Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adı Suudi Arabistan ve Katar takımlarıyla anılan yıldız futbolcu, görüştüğü takımı açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 13:25
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