30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen ve Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları için ülkesi Senegal'de bulunan Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adı Suudi Arabistan ve Katar takımlarıyla anılan yıldız futbolcu, görüştüğü takımı açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 13:25
  • 1
  • 11
Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında ülkesi Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne önemli açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 11
Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Ülkesinin basınına verdiği röportajda golcü futbolcu geleceğine dair çok konuşulacak demeçler verdi.

  • 3
  • 11
Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Bu sezon 30 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Diagne, Igfm adlı radyo kanalı ve Agence de Press Senegalaise'e verdiği demeçlerde şunları söyledi:

  • 4
  • 11
Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diagne, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim.

  • 5
  • 11
Diagne'den flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör