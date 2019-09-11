Galatasaray kadroyu TFF'ye iletti! Yıldız isim listede yok

2019-2020 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin 1. Transfer Tescil Dönemi sonrası forma numarası bilgilerini de içeren "Resmi A Takım Oyuncu Listeleri" TFF'nin resmi sitesinde yayınlandı. Galatasaray, TFF'ye bildirdiği listede son iki şampiyonlukta da kadroda yer alan yıldız isme yer vermedi. Peki, sarı kırmızılılarda kadro dışı kalan o isim kim? İşte Galatasaray'ın TFF'ye verdiği liste ve kadro dışı kalan oyuncu: