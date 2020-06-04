04 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlarken, ağırlıklı olarak yerli isimlere yönelmişti. Michael Seri ve Mario Lemina'nın kiralık sözleşmeleri bitecek ve takımlarına geri dönecek olmaları nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu boşluğu Süper Lig'den dolduracak. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:37
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Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için de planlamalarını yürütmeye devam ediyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Corona virüsü nedeniyle çalışmalarına hız veren Cimbom'da birçok yıldız futbolcu ile görüşme de gerçekleştirildi.

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Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti.

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Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Takım ruhunu yakalamak isteyen Cimbom, gelecek sezonda yerli ağırlıklı bir kadro hedefliyor. Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor.

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Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Sezon başında Fulham'dan Seri'yi, Southampton'dan Lemina'yı kiralayan Galatasaray, sözleşmelerdeki 18 ve 16 milyon Euro olan satın alma opsiyonlarını kullanmayacak.

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