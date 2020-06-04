Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç'la birlikte o isim de geliyor! Süper Lig'in yıldızı...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlarken, ağırlıklı olarak yerli isimlere yönelmişti. Michael Seri ve Mario Lemina'nın kiralık sözleşmeleri bitecek ve takımlarına geri dönecek olmaları nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu boşluğu Süper Lig'den dolduracak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:37 ABONE OL