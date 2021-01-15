15 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu

Yaz transfer döneminde gerek FFP gerekse harcama limitlerinden dolayı bonservisi elinde oyunculara yönelen Galatasaray, 8 takviyeyle takımını güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana performansı tartışma yaratan Mbaye Diagne'ye ise İngiltere Premier Lig'den flaş bir talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.01.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 18:14
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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla geçen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarda eleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.


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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Başkent temsilcisiyle oynanan karşılaşmanın ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.


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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.


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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu

Terim ayrıca Henry Onyekuru, Edin Visca ve Mostafa Mohamed ile de ilgilendiklerini belirtti.


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Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in açıkladığı 4 ismin transferi için çalışmalarını hızlanması beklenirken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.


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