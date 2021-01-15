15 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray transferde formülü buldu! İrfan Can Kahveci...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu bölge için Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in de açıkladığı 25 yaşındaki oyuncu için Cimbom, formülü buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.01.2021 21:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 21:44
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Galatasaray transferde formülü buldu! İrfan Can Kahveci...

Galatasaray'da transferin en önemli gündem maddesi olan İrfan Can Kahveci'ye imza attırmak için yoğun mesai harcanıyor.

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Galatasaray transferde formülü buldu! İrfan Can Kahveci...

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini açıkça ifade ettiği yıldız futbolcu için seferberlik ilan edildi.

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Galatasaray transferde formülü buldu! İrfan Can Kahveci...

25 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'la ilgili gelen bir soruya, ''Fatih Terim çok değerli bir hocamız" şeklinde cevap vermişti.

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Galatasaray transferde formülü buldu! İrfan Can Kahveci...

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la yakın arkadaş olan İrfan Can'ın da Galatasaray'a gelme konusunda istekli olduğu belirtildi.

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Galatasaray transferde formülü buldu! İrfan Can Kahveci...

Sarı-kırmızılı taraftarlar da yıldız futbolcunun transferini beklerken, başarılı orta sahanın maliyeti imzada en büyük engel olarak gözüküyordu.

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