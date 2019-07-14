14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği isimlerden birisi de Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve sarı-kırmızılı takımla anlaşan yıldız futbolcu, menajerlik şirketiyle yaşadığı problem nedeniyle resmi imzayı atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 12:34
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Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Emre Mor transferinde çıkan menajerlik pürüzü hala giderilemedi.

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Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

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Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

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Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

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Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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