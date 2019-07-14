14 Temmuz 2019, Pazar
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Emre Mor transferinde büyük kriz! Resmi açıklama geldi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği isimlerden birisi de Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve sarı-kırmızılı takımla anlaşan yıldız futbolcu, menajerlik şirketiyle yaşadığı problem nedeniyle resmi imzayı atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.07.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 12:34
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